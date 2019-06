BC do Peru decide manter taxa básica de juros em 2,75%

O Banco Central do Peru decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros em 2,75%. Em comunicado, a instituição disse que a taxa de inflação e as expectativas para ela estão dentro da meta, enquanto os indicadores de atividade econômica primária mostram "um desempenho negativo, como consequência de choques transitórios de oferta".



O BC peruano afirma ainda que há riscos para a atividade econômica mundial e que, nas últimas semanas, nota-se maior volatilidade nos mercados financeiros globais por causa da intensificação de tensões comerciais.



A próxima reunião de política monetária do BC do Peru ocorrerá em 11 de julho, segundo o texto.