'Prefiro esperar, agora é a hora do Congresso', diz Guedes, sobre reforma

O ministro da Economia, Paulo Guedes, evitou fazer comentários sobre o relatório da reforma da Previdência, que será divulgado nesta quinta-feira, 13, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.



"Prefiro esperar, agora é a hora do Congresso", disse Guedes.



Ele falou rapidamente ao chegar ao prédio do Ministério da Economia onde fica a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.



A visita faz parte do "tour" que Guedes tem feito pelas secretarias subordinadas a ele.



O ministro terá ainda reunião com o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho.