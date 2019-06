Suzano lança opção de canudo biodegradável

Alinhada à tendência internacional de substituição de produtos de plástico, a gigante brasileira Suzano desenvolveu o Loop, uma opção de papel reciclável, biodegradável e de fonte renovável 100% brasileiro voltado para a produção de canudos. Produzido a partir do eucalipto, esse papel tem por objetivo atender o mercado de canudos descartáveis, que movimenta aproximadamente R$ 500 milhões ao ano.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.