Oposição questiona realização da entrevista coletiva sobre reforma

Durante a coletiva de imprensa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), e líderes partidários, deputados da oposição questionaram o motivo de não terem sido convidados para o evento e disseram que Moreira não poderia estar antecipando seu parecer fora da comissão especial que analisa a proposta.



A líder da minoria, Jandira Feghalli (PCdoB-RJ), afirmou que Moreira estava sendo parcial ao não convidar a oposição para o debate desta quarta-feira, 12. Já o líder do PDT, André Figueiredo, disse que a reunião era um "conluio". Deputados favoráveis à reforma protestaram e um bate-boca foi iniciado entre os deputados. "É uma reunião informal dos partidos que apoiam essa reforma, não tem nada de anormal aqui", rebateu o líder do MDB, Baleia Rossi.



A reunião voltou ao normal com o início da fala de Samuel Moreira.