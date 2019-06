BC publica circular que exige informações sobre cotistas de fundos

O Banco Central publicou na noite desta quarta-feira, 12, a Circular nº 3.945, que passa a exigir que os administradores e os distribuidores de cotas de fundos de investimento remetam à autarquia informações relativas aos cotistas e aos respectivos fundos.



As informações a serem remetidas, mensalmente, tratarão da quantidade de cotas no fundo, da identificação do cotista e do valor das cotas, entre outros aspectos. As informações deverão ser prestadas a partir de junho de 2020.



De acordo com o BC, a iniciativa busca aumentar o nível de informação em relação aos fundos de investimento e suas interconexões com o sistema financeiro.