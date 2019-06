Maia chega para reunião com Paulo Guedes no ministério da Economia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já está no prédio do Ministério da Economia onde se reunirá com o ministro Paulo Guedes. Ele entrou no edifício sem falar com a imprensa.



Maia disse mais cedo que iria se reunir com Guedes ainda nesta quarta-feira para debater sobre a capitalização. Na ocasião, ele disse que hoje não há votos para que o parecer da reforma da previdência inclua a questão da capitalização.



Às 18 horas, Maia e outros líderes da Câmara vão participar da entrevista com o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).