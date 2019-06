Maia e líderes da Câmara participarão de coletiva com relator da reforma

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outros líderes da Casa informaram que vão participar da entrevista com o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), no fim da tarde desta quarta-feira, 12



Há pouco, a assessoria de Moreira confirmou que ele vai conceder entrevista coletiva hoje às 18 horas para falar das mudanças no texto.