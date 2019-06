Convocação à greve geral de sexta-feira chega à trending topics do Twitter

Um tuitaço em apoio à greve geral marcada por sindicatos, partidos e entidades estudantis para a sexta-feira (14) fez a #SextaTemGreve ascender à lista dos assuntos mais publicados do Twitter brasileiro no começo da tarde desta quarta-feira, 12.



A hashtag tem sido impulsionada por parlamentares de oposição, especialmente dos partidos PT, PDT e PSOL, além dos perfis da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da União Nacional dos Estudantes (UNE). Às 14h50, a #SextaTemGreve era a quinta colocada na lista das dez expressões mais postadas. Segundo a ferramenta Google Trends, a pesquisa por "greve geral" atingiu o pico do último ano às 13h desta quarta.



Em São Paulo, sindicatos de ferroviários, metroviários e motoristas de ônibus já confirmaram que vão aderir à paralisação apesar do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terem conseguido liminares na Justiça contra a greve. "A gente contesta isso na Justiça depois. A greve está mantida", disse um funcionário do Sindicato dos Ferroviários.