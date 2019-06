Rossi: parlamentares pedem que economia com reforma fique em ao menos R$ 900 bi

O líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), disse que os parlamentares pediram nesta quarta-feira, 12, para o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que a economia com a reforma seja de ao menos R$ 900 bilhões.



Rossi disse ainda que acredita que a idade mínima para mulheres se aposentarem deve ficar em 62 anos, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Esse prazo seria uma demanda da bancada feminina que Moreira estaria disposto a atender.