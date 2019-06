Caixa está concentrando recursos para os 'mais desfavorecidos', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o objetivo do governo é que a Caixa Econômica Federal concentre a concessão de crédito para os "mais desfavorecidos" e não para grandes empresas. A instituição anunciou nesta quarta a devolução de R$ 3 bilhões de dívida com a União.



Guedes criticou os governos anteriores por priorizar grandes empresas como a Odebrecht e a Petrobras, mas não comentou a exposição dos bancos públicos à empreiteira, que pode entrar em recuperação judicial.



"Ao renegociar dívida de tomadores de baixa renda, a Caixa mostra que é banco do povo", afirmou o ministro. "Um governo mais eficiente pode ser mais fraterno. A reforma da Previdência é para garantir a fraternidade."



O ministro chegou a dizer que a Caixa está renegociando dívidas porque as pessoas foram induzidas a tomar empréstimos no passado e, com isso, arcaram com juros "altíssimos". "A Caixa está ao mesmo tempo despedalando e aumentando a ação social. Ela recebeu pedaladas e vários malfeitos foram executados lá", afirmou.



Ele ressaltou que o banco público está conseguindo reduzir a dívida com a União sem ter vendido "ainda" suas subsidiárias. A intenção da instituição é devolver R$ 20 bilhões neste ano de um total de cerca de R$ 42 bilhões.



Guedes ponderou que os instrumentos híbrido de capital e dívida têm custo de 18% ao ano para a Caixa. "A Caixa não está fazendo só um favor para a União, está tornando o banco mais sólido", completou.



Dívida



O recurso devolvido pela Caixa é parte dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD) que estão com o banco e foram utilizados pelo governo da presidente Dilma Rousseff para capitalizar instituições públicas.



No caso da Caixa, há um estoque de cerca de R$ 42 bilhões, sendo que o banco tem a intenção de devolver R$ 20 bilhões já em 2019. Estes R$ 3 bilhões anunciados nesta quarta são a primeira parcela. Os demais R$ 17 bilhões ainda carecem de autorização do Banco Central.



Com o pagamento desta quarta, a Caixa é o primeiro banco público a devolver recursos em função da emissão de IHCD. Considerando todas as instituições públicas, a dívida com o Tesouro é de cerca de R$ 90 bilhões. Estão nesta lista BNDES, Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia.



Os recursos devolvidos não entram como receita para o governo, mas contribuirão para reduzir a dívida pública.