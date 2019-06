Relatório da Previdência será lido na Comissão Especial na quinta-feira, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 12, que o relatório da reforma da Previdência será lido na Comissão Especial nesta quinta, 13, e que deverá ser votado pelo plenário da Casa na primeira semana de julho.



"É depois do relatório apresentado que vão aparecer as polêmicas. Mas temos tempo. A comissão pode votar até a última semana de junho", disse ele.



Maia afirmou ainda que a questão da manutenção dos Estados e municípios na proposta ainda está sendo debatida, mas líderes partidários já dizem que um acordo foi fechado para retirá-los do texto final.