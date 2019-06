Relator da Previdência discute com líderes procedimentos para leitura do parecer

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), e o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), estão reunidos com líderes dos partidos no colegiado para discutir procedimentos para a leitura do parecer e para a votação. A expectativa é que o relatório seja apresentado na quinta-feira, 13, com as mudanças feitas por Moreira.



Mais cedo, o relator se encontrou com i presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).