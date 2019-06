Guedes está reunido com presidentes de Caixa, BB e BNDES e fará anúncio às 10h45

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está reunido neste momento, na sede do ministério, com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy. A agenda diz respeito à reunião de governança, promovida frequentemente por Guedes com os dirigentes dos bancos.



Conforme a assessoria de imprensa, Guedes fará às 10h45 um anúncio à imprensa e será feito em conjunto com a Caixa.



O teor do anúncio será conhecido oficialmente apenas neste horário.



No entanto, existe a expectativa de que Guedes oficialize a devolução, por parte da Caixa Econômica Federal, de recursos ao Tesouro Nacional.



Estes recursos estão ligados aos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), utilizados pelo governo da presidente Dilma Rousseff para capitalizar a instituição pública.