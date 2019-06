Bancos da China liberam 1,18 trilhão de yuans em novos empréstimos em maio

Os bancos chineses liberaram 1,18 trilhão de yuans (US\$ 170,5 bilhões) em novos empréstimos em maio, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).



O montante ficou acima do valor de 1,02 trilhão de yuans registrado em abril, mas abaixo da previsão de 15 analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 1,25 trilhão de yuans em novos empréstimos.



O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, avançou levemente de abril para maio: de 1,36 trilhão de yuans para 1,4 trilhão de yuans.



Já a base monetária da China (M2) teve acréscimo anual de 8,5% em maio, repetindo a variação do mês anterior, mas ficou aquém da mediana das projeções de economistas, de alta de 8,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.