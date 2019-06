CMO aprova crédito extra de R\$ 248,9 bi e projeto depende de votação no Congresso

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira, 11, a autorização de um crédito suplementar de R\$ 248,9 bilhões que o governo solicitou ao Congresso Nacional. O projeto ainda precisa passar por uma sessão conjunta de deputados e senadores marcada para esta tarde. No plenário do Congresso, o governo precisa de maioria absoluta nas duas Casas: 257 deputados e 41 senadores.



O crédito extra evita o descumprimento da chamada regra de ouro - mecanismo previsto na Constituição que impede ao governo contratar dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais. De acordo com o governo, sem a aprovação do projeto, os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) seriam interrompidos neste mês e os do Bolsa Família, em setembro. A aprovação de um crédito suplementar é a única exceção para que dinheiro de empréstimos seja usado para bancar esses gastos sem que o presidente cometa crime de responsabilidade, passível de impeachment.



Acordo



Para aprovar o crédito extra na CMO, o governo se comprometeu em liberar R\$ 2,880 bilhões em recursos de outras áreas, conforme o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou na segunda-feira. O Planalto concordou em liberar por meio de uma portaria R\$ 1 bilhão para o Minha Casa Minha Vida e desbloquear R\$ 1 bilhão no orçamento de universidades federais - o que garantiria o custeio de despesas básicas das instituições. A oposição havia solicitado uma liberação de R\$ 5 bilhões para as universidades



"Não é todo o valor do contingenciamento, foi um passo que o governo conseguiu dar neste momento deixando portas abertas para que possamos conversar", justificou a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). Além disso, foram prometidos R\$ 550 milhões para a transposição do Rio São Francisco e R\$ 330 milhões para bolsas de pesquisas ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia.



A sessão da CMO começou por volta das 11h30, mas foi interrompida e retomada duas horas depois enquanto parlamentares esperavam uma sinalização do Planalto sobre demandas da oposição e do Centrão. A líder do governo no Congresso e o relator do crédito extra na CMO, Hildo Rocha (MDB-MA), foram ao Palácio do Planalto para conversar com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com representantes da equipe econômica e selar o acordo.



Alteração



Em relação ao projeto original, o relator acrescentou mais R\$ 80 milhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). No projeto original do governo, o Pronaf ficaria com R\$ 1,828 bilhão. O acréscimo para o programa agrícola foi retirado da compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, que no texto original teria R\$ 2,474 bilhões.



O senador Angelo Coronel (PSD-BA) chegou a apresentar um voto em separado na comissão para autorizar um crédito extra de R\$ 147 bilhões, e não o valor total que o governo pede. A proposta não encontrou apoio de outras lideranças. O argumento é que o Planalto não precisaria de toda a quantidade que está pedindo para cumprir a regra de ouro. De acordo com o Tesouro Nacional, porém, os R\$ 248,9 bilhões solicitados se referem às despesas previstas no projeto de lei orçamentária de 2019 e não haveria como o Congresso aprovar um crédito suplementar menor do que esse.