Parlamentares da bancada ruralista fazem força-tarefa para aprovação do PLN4

Integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) estão, nesta terça-feira, 11, fazendo uma força-tarefa em prol da aprovação do PLN 4, projeto de lei do Congresso que trata do crédito suplementar de R\$ 248 milhões para despesas da União. A não aprovação da matéria pelo Congresso deve inviabilizar o lançamento do Plano Safra 2019/20 que estava previsto para a quarta-feira, 12.



Os deputados da bancada estiveram reunidos nesta terça com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, debatendo o tema.



Ao deixar o encontro, os parlamentares partiram para se encontrar com suas respectivas lideranças partidárias para discutir a aprovação do projeto.



Os deputados ruralistas devem ainda se reunir com a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). Paralelamente, membros da FPA também foram buscar a equipe econômica do governo, no Ministério da Economia.



A sessão da Comissão Mista de Orçamento (CMO) onde o PLN 4 deve ser votado foi aberta pela manhã, mas suspensa logo em seguida para uma tentativa de acordo.



O líder da minoria no Congresso, Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou que a oposição concorda em votar o crédito desde que o governo se comprometa com investimentos na ordem de R\$ 10 bilhões para o programa Minha Casa, Minha Vida, universidades e outras áreas.