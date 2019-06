Tarifa aérea doméstica real cai 1,3% no 1º trimestre

O valor médio da tarifa aérea doméstica real (atualizado pela inflação) atingiu R$ 371,76 no primeiro trimestre de 2019, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A performance implica uma queda de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o yield tarifa aérea médio, indicador que mede o preço pago pelo passageiro por quilômetro voado, caiu 1,9% na mesma base de comparação para R$ 0,31968.



As tarifas aéreas abaixo de R$ 300,00 representaram 53% das passagens comercializadas nos primeiros três meses do ano, enquanto bilhetes abaixo de R$ 100,00 representaram 9,7% e acima de R$ 1.500,00 apenas 1% do total comercializado.



Os indicadores atrelados aos custos mais significativos da indústria, como combustível e câmbio, continuaram a apontar tendência de alta. O querosene de aviação (QAV), que corresponde a cerca de 30% dos custos e despesas operacionais dos serviços de transporte aéreo prestados pelas empresas brasileiras, subiu 10,8% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.



Com influência sobre os principais itens da cesta de custos do setor, a taxa de câmbio do real frente ao dólar cresceu 16,2% no mesmo período de comparação.



Entre as aéreas brasileiras, entre janeiro e março a tarifa aérea média doméstica real da Avianca subiu 9,2%, enquanto a da Latam aumentou 3,8% em relação ao reportado um ano antes. Já as tarifas aéreas médias de Gol e Azul registraram queda de 3,9% e 1,8%, respectivamente.