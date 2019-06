Vendas de imóveis crescem 41,0% em abril ante abril de 2018 em SP, diz Secovi

O mercado de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo em abril apurou venda de 2.541 unidades, número 14,9% abaixo de março, porém 41,0% maior sobre abril de 2018, de acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP).



No acumulado de 12 meses, de maio de 2018 a abril deste ano, foram 31.700 unidades comercializadas, o que representa aumento de 16,0% em relação aos 12 meses anteriores.



Os lançamentos cresceram 50,7% antes março, para 3.136 unidades residenciais na capital paulista, e 161,1% sobre abril de 2018, de acordo com dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio).



Em 12 meses somaram 39.641 unidades, alta de 25,4%.