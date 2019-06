Alcolumbre diz que há acordo com Maia para dar celeridade a projeto do saneamento

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que há um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para dar celeridade ao projeto que atualiza o marco legal do saneamento no País. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira, 6, pelos senadores e será encaminhada aos deputados.



Na Câmara, há pelo menos três projetos de lei sobre o mesmo tema.



"A gente queria, nessa matéria específica, que a Casa iniciadora dela fosse o Senado pela importância e ele (Maia) combinou com a gente", disse Alcolumbre. "Não falei sobre prazo, mas ele vai dar celeridade."



Telecomunicações



O presidente do Senado manifestou expectativa em votar o projeto que altera o marco legal das telecomunicações, mas não quis estipular um prazo. De acordo com ele, a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), relatora da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, ainda está avaliando a medida. "Ela está fazendo as reuniões, conversando, tratando e a gente, logo, logo terá notícias", declarou.



Ao ser perguntado se a proposta poderia ser votada ainda no primeiro semestre, o presidente do Senado não garantiu. "A fé é a esperança nas coisas não vistas", declaração, fazendo referência a uma expressão bíblica.