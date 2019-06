Guedes diz que pretende fechar acordo entre Mercosul e UE em 4 ou 5 semanas

Antes de entrar para as reuniões bilaterais entre Brasil e Argentina, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 6, que pretende fechar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia em quatro ou cinco semanas. As negociações entre os blocos já duram mais de 20 anos.



Na quarta-feira, 5, o ministro da Produção da Argentina, Dante Sica, afirmou que o acordo está muito próximo de ser fechado.



Guedes disse que as reuniões desta quinta-feira devem aproximar os países e acrescentou que o Brasil esteve isolado nos últimos anos.