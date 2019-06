CNM assina manifesto em apoio à manutenção de Estados e municípios na reforma

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) assinou nesta quarta-feira, 5, um manifesto em apoio à manutenção dos municípios na reforma da Previdência. "O movimento municipalista defende a reforma e sua aplicação imediata, destacando que é fundamental a manutenção de Estados e municípios", diz a confederação no texto.



Segundo a CNM, estimativas apontam uma redução de despesas de R$ 41 bilhões em quatro anos e de R$ 170 bilhões em dez anos com aposentadorias e pensões para os 2.018 municípios com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



Na terça-feira, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que sob a ameaça de exclusão de servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência, prefeitos se articulam para manter ao menos os municípios na proposta, mesmo que os Estados sejam retirados. Eles ameaçam acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para assegurar a inclusão das prefeituras.