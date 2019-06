Lucros dos bancos são altos porque são só cinco, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 4, que o lucro dos bancos brasileiros é alto porque são só "cinco ou seis" instituições. "Precisamos de competição. Tudo no Brasil é cartelizado, precisamos de competição", afirmou.



Guedes se exaltou ao responder perguntas do deputado Rui Falcão (PT-SP) sobre investigações contra o ministro relacionadas a fundo de pensão.



"Minha experiência foi levantar fundos de investimentos. Sem ofensa, sua experiência é com quem derrubou fundos?", questionou o ministro.



Guedes respondeu ainda a questionamentos sobre que tipo de privilégios estão sendo cortados com a reforma da Previdência. "Privilégio é o salário de funcionário do Legislativo ser 20 vezes maior do que a média do INSS. Os senhores políticos vão se aposentar por teto do INSS, o privilégio vai embora", alfinetou.