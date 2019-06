Proposta do BPC é antecipação opcional, não se pode obrigar, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou nesta terça-feira, 4, que chegou a defender internamente que a antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir dos 60 anos fosse de R$ 600 por mês, e não R$ 400 como está na proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso. Esse ponto do projeto é um dos que enfrenta maior resistência entre os parlamentares.



"Eu queria que o BPC fosse de R$ 5 mil. Mas entendo que a opção no projeto é uma escolha para antecipar o benefício. Eu até falei que R$ 400 era pouco, falei para colocar R$ 600, tendo em vista o valor do salário mínimo. Mas esse valor é opcional pra quem quiser receber mais cedo, não se pode obrigar. Quem não quiser, fica no regime antigo e recebe um pouco mais depois", afirmou, na Comissão de Finanças de Tributação (CFT) da Câmara.