Líder do PSL pede suspensão do recesso para Senado votar Previdência

O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), pediu ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para suspender o recesso parlamentar de julho e votar a reforma da Previdência nesse período. Em ofício encaminhado a Alcolumbre, Olimpio cita projeção de que a reforma seja votada na Câmara no primeiro semestre do ano.



"O líder do PSL acredita ser essa a melhor alternativa para que se cumpra o cronograma de votação já construído entre o governo e os partidos que já declararam apoiar à proposta", diz nota da assessoria do partido no Senado.



Major Olimpio tenta apoio de outros senadores para o cancelamento do recesso.