Vendas do varejo paulistano crescem 6,1% em maio ante igual mês de 2018

As vendas no comércio na capital paulista subiram em média 6,1% em maio na comparação com igual mês de 2018, de acordo com Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A movimentação nas transações a prazo foi destaque, ao apresentar alta de 6,7%. O crescimento na modalidade à vista foi de 5,4%.



O economista da ACSP Marcelo Solimeo pondera que a expansão pode gerar empolgação, mas deve ser avaliada com cuidado. Conforme ele, o resultado é circunstancial em função do efeito-calendário - maio deste ano contou com um dia útil a mais que em igual mês de 2018. Além disso, acrescenta em nota, a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado criou uma base de comparação fraca para o desempenho do comércio varejista.



De janeiro a maio de 2019, o movimento de vendas do comércio de São Paulo cresceu 2,6%, acompanhando, segundo Solimeo, a evolução da massa salarial e a cautela do consumidor, que aguarda alguma recuperação do emprego para, então, voltar a comprar.



Nesta base de comparação, as vendas à vista se destacaram, com crescimento de 4%, enquanto as a prazo subiram 1,2%. O economista da ACSP explica que, neste caso, as transações à vista envolveram produtos mais básicos e necessários para o dia a dia. Já a outra modalidade refletiu a cautela do consumidor de se comprometer com dívidas.