Freitas diz que governo segue cronograma de concessões rigorosamente, sem desvios

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo está cumprindo "rigorosamente" o cronograma de concessões. "Estamos seguindo o nosso cronograma rigorosamente, sem desvios. Estamos sendo bastante rigorosos nisso, no acompanhamento, e as coisas estão andando dentro do processo de estruturação do projeto", disse o ministro após participar de uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado.



Ele citou que o processo de estruturação de um projeto de concessão leva entre um ano e um ano e meio para ser concretizado e que o governo está cumprindo o cronograma estabelecido para quatro anos.



O ministro afirmou que o governo fará três leilões de arrendamento portuário em agosto. Além disso, vai publicar nesta quarta-feira o edital das rodovias BR-364 e BR-365, entre Jataí (GO) e Uberlândia (MG). O leilão dessas estradas está marcado para o dia 18 de setembro.



Freitas prometeu colocar na praça, nos próximos dias, consultas públicas para concessão de outras rodovias, como a BR-163, entre Goiás e Tocantins, a BR-163, no Pará, e a BR-381, em Minas Gerais.