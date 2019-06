Presidente do BC australiano deixa aberta a possibilidade de mais cortes de juros

O presidente do Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês), Philip Lowe, deixou hoje aberta a possibilidade de a instituição anunciar mais cortes de juros.



"Não é incoerente esperar uma taxa de juros menor", disse Lowe durante jantar, após a decisão de política monetária do RBA.



Mais cedo, o RBA reduziu seu juro básico em 0,25 ponto porcentual, para a nova mínima histórica de 1,25%, no primeiro corte da taxa desde agosto de 2016.



Alguns economistas preveem que a taxa básica australiana poderá ser reduzida a até 0,5% até meados do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.