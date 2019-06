BC da Austrália reduz juro básico em 0,25 ponto, a 1,25%, no 1º corte desde 2016

O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira reduzir seu juro básico em 0,25 ponto porcentual, para a nova mínima histórica de 1,25%, na primeira redução da taxa desde agosto de 2016.



A iniciativa marca o primeiro corte de juros por um grande país desenvolvido em 2019, na tentativa de compensar os efeitos de tensões no comércio global e da desaceleração da China, a segunda maior economia mundial.



Alguns economistas preveem que a taxa básica australiana poderá ser reduzida a até 0,5% até meados do próximo ano.



A Austrália é particularmente vulnerável a tensões comerciais devido a sua exposição à China: um quarto de suas exportações, formadas majoritariamente por commodities industriais como minério de ferro e carvão, tem o gigante asiático como destino.



Em comunicado, o RBA disse hoje que a redução de juros vai ajudar a sustentar o crescimento do emprego e comentou que os últimos dados de inflação têm sido mais fracos do que o esperado. O corte ajudará a manter a inflação australiana consistente com a meta oficial para o médio prazo, argumento o BC australiano.



O RBA também afirmou prever que o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália crescerá num ritmo anual de 2,75% em 2019 e 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.