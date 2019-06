Senado aprova urgência para projeto de lei do Tasso Jereissati sobre saneamento

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou nesta segunda-feira, 3, um projeto de lei para tratar da questão do saneamento básico no País. O plenário do Senado aprovou urgência para a proposta, que será analisada pela comissão de Infraestrutura e, se aprovada, será enviada para o plenário da Casa.



O senador foi o relator de uma medida provisória sobre o mesmo tema, mas ela acabou não sendo votada nem pela Câmara nem pelo Senado e sua validade acabou nesta segunda-feira. Por isso, um acordo foi construído para que o tema voltasse a tramitar por projeto de lei.



A proposta de Jereissati é defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que argumenta sobre a abertura do setor a empresas privadas. Porém, o deputado disse nesta segunda mais cedo que a Casa também colocará em votação um projeto sobre o mesmo tema.



"Quem votar primeiro, o outro depois é a casa revisora. Nesse tema do saneamento a gente não pode ter vaidade. Não interessa quem é a casa revisora. O que interessa é a gente avançar em um tema que envergonha a todos nós", disse Maia.