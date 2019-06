Governo tem feito muito na área macro e precisa avançar na área micro, diz BC

O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 3, durante o lançamento da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK), conjunto de medidas para estimular o mercado, que o governo brasileiro tem feito muito na área macro e agora precisa avançar na área micro. "Precisamos simplificar e desburocratizar o acesso aos mercados financeiros para todos, dando um tratamento homogêneo ao capital, independentemente de sua nacionalidade ou se provém de um grande ou de um pequeno investidor", afirmou em discurso na sede do BC na capital paulista, onde ocorre o lançamento com vários participantes do mercado.



"Essa é uma importante ação estratégica voltada para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, com base no livre mercado", afirmou Campos Neto. "O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para o financiamento ao empreendedorismo."



Campos Netos disse que a IMK é um novo grupo de trabalho do governo com o objetivo de "avaliar e propor medidas de aperfeiçoamento regulatório" para reduzir o custo de capital no Brasil; estimular o crescimento da poupança de longo prazo e da eficiência da intermediação financeira e do investimento privado; e desenvolver os mercados de capitais, de seguros e de previdência complementar.



Sob a coordenação do BC, a IMK conta com representantes do Ministério da Economia, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), todos com representantes no evento no período da tarde desta segunda-feira.



Ampliação



No discurso, o presidente do BC disse que nessa fase de trabalhos, o objetivo é ampliar o campo de atuação das ações para o mercado de capitais. "Além dos assuntos que já vinham sendo tratados, nossos esforços serão voltados à modernização e ampliação do ecossistema de instrumentos de private equity, do mercado imobiliário, de hedge, do mercado de derivativos, além de produtos de seguradoras, entre outros."



A atuação do IMK, disse o presidente do BC, será guiada por duas premissas. "A primeira delas é a existência de correlação entre o desenvolvimento dos mercados de capitais e o crescimento econômico", afirmou ele. "A segunda é que a saída do público e a entrada do privado abre espaço para que a modernização dos instrumento de mercado gere efeitos multiplicadores."



Imperfeições



Campos Neto afirmou também que, quando os juros caem, é possível ver as imperfeições que existem na economia brasileira, que eram encobertas quando as taxas estavam na casa dos 14% a 15% ao ano. "Temos a Selic a 6,5%, mas quando vemos os canais de transmissão, eles não se fazem apropriados e não têm a eficiência devida por causa de problemas micro", disse ele.



Ele ressaltou que a agenda microeconômica de reformas é tão importante quanto agenda macroeconômica de reformas. O presidente do BC comparou o ambiente de altas taxas de juros a pilotar um avião entre as nuvens, sem visibilidade.