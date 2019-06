Governadores dizem não ter plano B para a não inclusão de Estados na reforma

Os governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul disseram nesta segunda-feira, 3, que não contam com plano B para a não inclusão dos Estados e municípios na reforma da Previdência. Eles participaram de reunião com o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, sobre o assunto.



"Não parto para nenhum plano B antes de esgotarmos o plano A", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo ele, todos pagam a conta quando um único Estado "não faz o dever de casa". "Quando chama a União para socorrer, todos os brasileiros pagam a conta", disse.



O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, disse que os Estados podem, se ficarem de fora, aprovar um projeto em assembleia igualando as alíquotas da União, mas afirmou que é necessário ganhar tempo, diante da crise atual.