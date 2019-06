Produção de petróleo cresce 1,7% em abril ante março, diz ANP

Os volumes de petróleo e de gás natural produzidos no Brasil cresceram em abril, nas comparações mensal e anual, pela segunda vez consecutiva, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Somadas, as produções totalizaram 3,314 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).



A produção de petróleo no mês foi de 2,604 milhões de barris por dia (bpd), alta de 1,7% em relação a março e de 0,3% ante igual mês do ano anterior. Já a extração de gás ficou em 113 milhões de m?/dia, um avanço de 1,3% na comparação mensal e de 3,8%, na anual.



O pré-sal respondeu por 59,8% da produção nacional. Em março, respondia por 59,4%. Na região, foram produzidos 1,572 milhões de bpd de petróleo e 64,9 milhões de m³/d de gás, totalizando 1,98 milhão de boe/d. Em comparação a março, houve um crescimento de 2,3% e em relação a abril de 2018, de 10,9%.



A ANP informou ainda que o aproveitamento do gás natural em abril manteve-se estável em relação a março, correspondendo a 94,7% do total produzido. Foram disponibilizados ao mercado 55,3 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia). A queima de gás aumentou 2,8% se comparada com o mês anterior, e 76,5% se comparada ao mesmo mês de 2018.



A queima de gás totalizou 6,0 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). A principal justificativa para o aumento em abril foi a continuidade dos comissionamentos das plataformas FPSO P-76 e P-77, ambas localizadas no campo de Búzios.



O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o que mais produziu petróleo e gás, com uma média de 873 mil de barris de petróleo por dia (bbl/d) e de 37,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m³/dia).