Não há acordo para excluir Estados e municípios, diz relator da reforma

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse neste sábado, 1º, em sua conta no Twitter que ainda não bateu o martelo sobre a permanência ou não de Estados e municípios na proposta. Como mostrou o Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, a equipe econômica pode abrir mão desse ponto diante da resistência de parlamentares em assumir o ônus da aprovação da reforma no lugar de governadores e prefeitos.



"Importante deixar claro: não firmei nenhum acordo com o governo para excluir Estados e municípios da reforma da Previdência. Também não bati o martelo sobre nenhum ponto dessa questão. Seguimos estudando as várias possibilidades", disse o relator na rede social.