Moraes prevê análise do STF sobre pauta das privatizações encerrada até dia 6

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes disse acreditar que o julgamento sobre a necessidade de aval do Congresso para a realização de privatizações de empresas estatais deve ser encerrado até a próxima quinta-feira, 6. Em seguida, a ideia é analisar os projetos que dizem respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



"Acredito que entre quarta e quinta nós devemos terminar, é uma questão importante", disse ele.



Moraes esclareceu ainda que toda a pauta da quarta-feira ficará prejudicada pelo julgamento, inclusive a votação da criminalização da homofobia.



"O presidente Dias Toffoli ordenou que ingressasse (a pauta) na quarta-feira que vem. Em função disso, toda a pauta de quarta-feira, entre eles o processo da criminalização, ficou prejudicada para a continuidade do julgamento", disse o ministro.