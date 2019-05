Atividade de transporte tem 214 mil empregados a mais em 1 ano, diz IBGE

A atividade de transporte, armazenagem e correio absorveu 214 mil novos trabalhadores no período de um ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O que chama atenção mesmo é transportes e alojamento e alimentação. Essa parte de transportes é muito relacionada a motoristas de aplicativo. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro", explicou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.



Outras atividades que geraram vagas no trimestre até abril de 2019 em relação ao trimestre terminado em abril de 2018 foram: indústria (106 mil vagas a mais), informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+472 mil), alojamento e alimentação (+234 mil empregados), outros serviços (+195 mil pessoas), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+533 mil vagas), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (+157 mil vagas), agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+29 mil) e serviços domésticos (+14 mil).



O único setor a demitir trabalhadores em relação a um ano antes foi a construção (-26 mil trabalhadores).