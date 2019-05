Continuidade de crescimento da dívida bruta decorre do déficit fiscal, diz BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira, 31, que a continuidade de crescimento da Dívida Bruta do Governo Geral decorre do déficit fiscal do País. A Dívida Bruta do Governo Geral fechou abril aos R$ 5,479 trilhões, o que representa 78,8% do Produto Interno Bruto (PIB).



O porcentual, divulgado pelo Banco Central, é superior aos 78,5% do PIB de março.



Esse é o maior porcentual da série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2006.



No melhor momento da série, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.



Dívida líquida



O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central comentou também que a redução de 0,1 ponto porcentual na Dívida Líquida do Setor Público em abril - de 54,3% para 54,2% do PIB - decorreu da depreciação de 1,25% da taxa de câmbio no período.