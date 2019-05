Trump anuncia de 5% a todos os bens importados do México a partir de 10 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco que o seu governo vai impor uma tarifa de 5% sobre todos os bens importados do México até que imigrantes ilegais vindos através do país vizinho para dentro de território americano "parem".



"A tarifa vai aumentar gradualmente até que o problema da imigração ilegal esteja remediado, ponto no qual as tarifas serão removidas. Detalhes da Casa Branca a seguir", concluiu o republicano em sua conta no Twitter.