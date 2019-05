BRF fecha memorando de entendimentos com Marfrig para possível fusão

A BRF e a Marfrig anunciaram nesta quinta-feira, 30, em fato relevante, que os conselhos de administração das companhias autorizaram a assinatura de um Memorando de Entendimentos que estabelece regras e condições para viabilizar uma operação de combinação de negócios entre as duas. O acordo prevê que, por 90 dias - prorrogáveis por mais 30 -, nenhuma das partes pode negociar com outras companhias. As empresas deixaram claro que trata-se de conversas e que o acordo pode acabar não acontecendo.



De acordo com os comunicados, não há estrutura societária definida para a combinação, porém, a avaliação preliminar resultaria na atribuição de 84,98% de participação acionária para a BRF e 15,02% para a Marfrig. O valor de mercado atual da BRF é de R$ 23,5 bilhões e o da Marfrig, de R$ 4,2 bilhões.



Segundo as companhias, a combinação criaria uma empresa líder global e com menos riscos setoriais, por causa do caráter complementar das atuações. A BRF disse ainda que a transação, se completada, "reforçará o compromisso com a redução da alavancagem financeira".



Ambas as empresas disseram que não se manifestarão sobre o assunto nos próximos 90 dias, exceto em casos "que constituam em obrigação normativa de divulgar".