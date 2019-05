É difícil ter tantas inovações que tornem proposta do PL palatável, diz Olímpio

O líder do governo no Senado, Major Olímpio (PSL-SP), minimizou nesta quinta-feira, 30, o fato de o PL (ex-PR) ter apresentado um substitutivo à reforma da Previdência. O senador afirmou que não conhece o texto, mas acredita ser difícil que a legenda tenha encontrado "tantas inovações" que tornem a proposta palatável aos outros partidos.



Ele descartou ainda que haja um desembarque do PL. "O PL está apresentando alternativas ao projeto, não significa que ele vai abandonar ou não vai votar com a reforma previdenciária", disse.



O parlamentar afirmou que não há problemas, por parte da base, de votar um substitutivo, desde que ele seja completo. Mas ponderou que acha difícil que o substitutivo consiga fazer um melhor equacionamento de receitas e despesas para garantir uma economia substancial do que o que já vem sendo negociado.



"Eu não conheço o projeto do PL, vou torcer para que consiga ter conteúdo. Nenhum de nós é dono da verdade, se você conseguir equacionar custos e receitas previdenciárias, não interessa de onde vem", disse o senador.