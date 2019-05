Há sentimento de quem acompanha Congresso que reforma será aprovada, diz Rolim

O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, afirmou nesta quinta-feira, 30, que "há um sentimento" entre a equipe técnica que acompanha o Congresso Nacional, de que a reforma da Previdência será aprovada. Segundo ele, a previsão de aprovação do texto ainda no primeiro semestre na Câmara está mantida.



Durante o 3º Fórum Nacional do Setor de Serviços, Rolim afirmou que a equipe econômica sabe que o texto terá ajustes, mas reforçou que o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), está "firme em manter a potência fiscal" do projeto.