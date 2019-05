Com reforma, juros de mercado vão cair e BC sancionará esses juros, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o Banco Central só pode baixar os juros para estimular a atividade se o regime fiscal estiver de pé. "Com a reforma, os juros de mercado vão cair e o Banco Central vai sancionar juros mais baixos", disse, ao ser questionado sobre a possibilidade de redução na Selic.



Ele frisou que, "de medidas de estímulo em medidas de estímulo" o Brasil se tornou um país que não cresce e disse que não tem pressa para fazer a coisa errada. "Quero fazer a coisa certa."



Novo



Guedes deu declarações após se reunir com parlamentares do Partido Novo, que reafirmaram o apoio à reforma da Previdência. "Queremos a reforma que o governo propôs, com impacto de R$ 1 trilhão", disse o líder do partido na Câmara dos Deputados, Marcel Van Hattem (RS).



O ministro ressaltou o apoio do Novo e disse que é natural os poderes terem desentendimentos pontuais, mas que se mantêm harmônicos.



Ele frisou a importância dos partidos de centro para a aliança de "centro-direita" do governo e minimizou as dificuldades do partido do presidente. "O PSL está chegando agora, é natural que tenha dificuldades. Tenho certeza que o PSL convergirá para votação em bloco", afirmou.