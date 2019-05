Atividade da indústria paulista avança 0,6% em abril ante março, diz Fiesp

A atividade da indústria paulista avançou 0,6% em abril ante março, revela o Indicador de Nível de Atividade (INA), divulgado nesta quinta-feira, 30, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com ajuste sazonal. A principal influência para o aumento do INA veio da variável de vendas reais (0,9%) e das horas trabalhadas pela produção (0,1%).



Na série sem ajuste, o INA cresceu 4,7% ante março. Ante abril de 2018, houve alta de 1,1%. Até abril, o indicador apresenta avanço de 0,6% no acumulado do ano e queda de 0,4% em 12 meses.



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,5 ponto porcentual entre março e abril, para 75,7%.



O segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz, aponta que o ritmo lento da indústria paulista é reflexo das incertezas em torno do avanço da agenda de reformas do governo.



"A aprovação da reforma da Previdência, seguida da Tributária, é fundamental para o aquecimento da economia e da retomada da atividade da indústria, e nós acreditamos que elas vão acontecer", explicou Roriz em nota. "Mas, independentemente desses avanços, é preciso que sejam tomadas ações de curto prazo que façam a economia girar. Nossa visão para o segundo semestre é de otimismo, com a economia obtendo um desempenho melhor nesse período", complementou.



Sensor



A Pesquisa Sensor de maio ficou em 47,9 pontos, abaixo do nível de 50 pontos pela primeira vez no ano. Houve queda de 2,7 pontos em relação a abril, com ajuste sazonal.



A Fiesp esclarece que leituras abaixo de 50 pontos indicam retração da atividade industrial no mês.