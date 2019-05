PIB do 1º trimestre de 2019 cai 0,2%, afirma IBGE

(foto: Marcos Santos/USP Imagens )

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre do ano passado, informou nesta quinta-feira, 30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O resultado veio igual à mediana das estimativas calculada peloa partir do intervalo de previsões que ia de uma queda de 1,0% a elevação de 0,37%.Na comparação com o primeiro trimestre de 2018, o PIB apresentou alta de 0,5% no mesmo intervalo de 2019, vindo também igual à mediana das estimativas, calculada peloO intervalo ia de uma queda de 0,40% a alta de 1,13%. Ainda de acordo com o IBGE, o PIB do primeiro trimestre de 2019 totalizou R$ 1,713 trilhão.Os dados mostram que, do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, a queda de 0,2% foi puxada por um recuo de 0,7% no setor industrial. As principais atividades em queda foram a indústria extrativa mineral (-6,3%), construção (-2%) e indústrias da transformação (-0,5%).A agropecuária também teve queda (-0,5%). Os serviços tiveram taxa positiva de 0,2% no período, evitando uma queda mais acentuada da economia.Sob ótica da demanda, a queda foi puxada pela formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, que caíram 1,7% do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre deste ano. As exportações também caíram (-1,9%).Ao mesmo tempo, os consumos do governo e das famílias cresceram 0,4% e 0,3%, respectivamente. As importações tiveram alta de 0,5%. (Com informações de Estadão Conteúdo e Agência Brasil).