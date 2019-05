IGP-M desacelera a 0,45% em maio, após 0,92% em abril, diz FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,45% em maio, após 0,92% em abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (30). O resultado ficou abaixo da mediana de 0,55% das estimativas da pesquisa do Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo de expectativas, que ia de 0,33% a 0,64%.



Em 12 meses, o IGP-M também perdeu força, de 8,64% em abril para 7,64% em maio. Esse resultado também ficou aquém da mediana de 7,75%. No ano, o indicador acumula alta de 3,56%.



O arrefecimento do IGP-M entre abril e maio foi novamente encabeçado pelo comportamento menos pressionado dos produtos no atacado no período. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) desacelerou de 1,07% no quarto mês do ano para 0,54% neste mês.



Da mesma forma, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) cedeu no período, de 0,69% para 0,35%, assim como o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que variou de 0,49% para 0,09%, conforme informado na segunda-feira (27) pela FGV.



IPAs



O alívio no IGP-M entre abril e maio foi bastante influenciado pela queda dos produtos agropecuários no período. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) agropecuário registrou deflação de 2,12% contra alta de 0,45% no mês anterior. Já os itens industriais, medidos pelo IPA Industrial, avançaram, de 1,28% para 1,43% em maio.



Por estágios de produção, contribuíram para o alívio no índice os Bens Finais, que registraram ligeira alta de 0,01% este mês, de 1,25% em abril. A principal influência para essa desaceleração partiu do subgrupo alimentos in natura, cuja taxa de variação passou de elevação de 0,97% para recuo de 7,77%, no mesmo período.



Na mesma direção, as Matérias-Primas Brutas arrefeceram de 1,57% para 0,67%. Já os Bens Intermediários avançaram entre abril e maio, de 0,47% para 0,95%.