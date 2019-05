Estamos em período crucial e é preciso fortalecer sistema de comércio, diz OMC

O diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou que o mundo entra agora em um "período crucial" e defendeu a necessidade de uma atuação decidida da comunidade de negócios para ajudar a fortalecer o sistema de comércio.



Falando em Paris na terça-feira, Azevêdo lembrou que há eventos importantes na agenda, como a cúpula do G-20 no Japão no próximo mês, onde os líderes desejarão obter atualizações sobre os progressos na reforma a OMC. Além disso, haverá a Conferência Ministerial da OMC no Casaquistão, em junho do próximo ano, quando se pretende apresentar novos resultados negociados, disse ele. "Este é o momento para o setor privado considerar o que deseja do sistema de comércio - e de comunicar isso ao mundo", defendeu.



Em um momento de tensões comerciais e riscos de mais protecionismo, Azevêdo afirmou que é preciso trabalhar por "um novo século de multilateralismo", com ambição e inovações para melhorar o sistema comercial no futuro.