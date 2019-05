Congresso levará, 'a princípio', reforma a Plenário em julho, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o Congresso não atrapalha o governo e que vai levar, "a princípio", as mudanças na Previdência ao Plenário em julho. Ele afirmou nesta terça-feira, 28, que vai pedir ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), para apresentar o parecer sobre a proposta antes de 15 de junho.



"Do ponto de vista concreto, não há nenhum movimento da Câmara e do Senado que tenha atrapalhado o governo até agora. Queremos construir com o governo outras pautas além da Previdência que ajudem tirar o Brasil desta inércia. Nas próximas semanas, junto com o ministro Guedes, vamos avançar na reforma tributária", disse Maia.



A proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência está na Comissão Especial sobre o tema, na qual os deputados estão discutindo o conteúdo. "A princípio, (o relatório irá ao plenário) em julho", afirmou, explicando: "A Previdência está andando. Não votou ainda porque o governo preferiu encaminhar uma emenda constitucional e não a do presidente Temer. Ainda estamos nos prazos da Previdência. Ela vai votar no mesmo prazo que votaria a do Temer em 2017."



Sobre possíveis divergências entre Congresso e Planalto, Maia minimizou: "A política é a política. O embate político existe, mas, de forma concreta, tenho certeza que a Câmara tem ajudado muito", disse.