Taxa de rolagem de empréstimos externos fica em 43% em abril, diz BC

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 27, que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 43% em abril. Esse patamar significa que não houve captação de valor em quantidade para rolar compromissos das empresas no período.



O resultado ficou abaixo do verificado em abril do ano passado, quando a taxa havia sido de 94%.



De acordo com os números apresentados hoje pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 10% em abril.



Em igual mês de 2018, havia sido de 227%. Já os empréstimos diretos atingiram 99% no mês passado, ante 72% de abril do ano anterior.



De janeiro a abril, a taxa de rolagem total ficou em 54%. Os títulos de longo prazo tiveram taxa de 40% e os empréstimos diretos, de 75% no período. O BC estima taxa de rolagem de 100,0% para 2019.