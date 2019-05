Petrobras divulga teaser para venda de 27 campos terrestres no Espírito Santo

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 27, que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à cessão da totalidade de suas participações em 27 campos maduros terrestres, incluindo as instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção, localizados no Espírito Santo, nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra, denominadas conjuntamente Polo Cricaré.



A estatal é operadora com 100% de participação em todos os contratos de concessão, que compreendem os seguintes campos: Biguá, Cacimbas, Campo Grande, Córrego Cedro Norte, Córrego Cedro Norte Sul, Córrego Dourado, Córrego das Pedras, Fazenda Cedro, Fazenda Cedro Norte, Fazenda Queimadas, Fazenda São Jorge, Guriri, Inhambu, Jacutinga, Lagoa Bonita, Lagoa Suruaca, Mariricu, Mariricu Norte, Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio Preto Oeste, Rio Preto Sul, Rio São Mateus, São Mateus, São Mateus Leste, Seriema e Tabuiaiá.



Em 2018, a produção total média desses campos foi de cerca de 2,8 mil bpd de óleo e 11 mil m3/dia de gás.