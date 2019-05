Petrobras: gasolina vai ficar, em média, R$ 0,0907/litro mais barata

A Petrobras revisou o preço da gasolina A de sua refinarias. O litro do combustível vai ficar, em média, R$ 0,0907 mais barato a partir de amanhã. Já o preço do óleo diesel foi mantido inalterado.



Em seu site, a empresa divulgou que, em Paulínia (SP), onde funciona sua maior refinaria, a Replan, o litro sairá a R$ 2,0834. O valor em Duque de Caxias (RJ), município da Reduc, será de R$ 2,0639. A gasolina mais barata do País sairá de São Luís (MA), a R$ 1,8783 por litro; e a mais cara, de Brasília, onde custará R$ 2,1758.