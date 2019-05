Governo brasileiro comemora decisão da Turquia de encerrar investigação sobre aço

O governo brasileiro comemorou a decisão do governo da Turquia de encerrar investigação de salvaguardas sobre produtos de aço sem impor medidas definitivas, que poderiam levar à aplicação de sobretaxas ao insumo brasileiro. Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e da Economia disseram que o governo buscou demonstrar, durante o processo, que não havia justificativa para taxas adicionais na importação do aço brasileiro.



"Trata-se de resultado importante para a relação econômico-comercial entre Brasil e Turquia, uma vez que a decisão envolve setor de grande relevância para ambos os países. Em 2016 e 2017, por exemplo, as exportações brasileiras de produtos de aço para aquele país alcançaram a média de 400 mil toneladas/ano", informou a nota.